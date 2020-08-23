KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.

BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI

Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.