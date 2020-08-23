Çarşamba günlerine damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği gün için geri sayım devam ediyor. Hafızalarda kalıcı bir iz bırakan sahneleriyle tutkunlarının ekran başında pür dikkat kesildiği Kuruluş Osman projesinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler aktarılmaya başlandı. Pandemi sürecinin araya girmesinden ötürü erken bir tarihte sezonu bitirmek mecburiyetinde kalınması nedeniyle de 2.sezonun bir an önce başlaması için nefesler tutulurken geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman bünyesine Cüneyt Arkın'ın katıldığı iddiası ileri sürülmüştü.