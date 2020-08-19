66 yaşındaki usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda bir mekanda buluştuğu genç set arkadaşıyla samimi halde objektiflere yakalanmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Levent, genç kızı dudaklarından öptüğü sırada patlayan flaşlarla şaşkına dönmüştü.
ALDATILAN EŞ DE ÜNLÜ ÇIKTI
Bomba etkisi yaratan haberlerin ardından deneyimli sanatçının eşinin bir dönem çok sayıda projeyle TV dünyasına damga vuran, program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve televizyon muhabiri Seynan Levent olduğu ortaya çıktı. Seyhan Levent aynı zamanda merhum siyasetçi, siyaset dünyasının İsmet Abi'si olarak bilinen eski başbakan yardımcılarından İsmet Sezgin'in kızı olduğu belirlenmişti.
"KİMSE BANA KÖTÜLÜK YAPAMAZ DEMESİN"
Yayınlanan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tamer Levent "Kimse bana bir şey olmaz demesin! Kötülük kol geziyor! Yapılan her kötülük, daha büyük kötülüklere hizmet ediyor! Yalan, iftira hak sayılırken iyi, güzel ve doğru kendini savunamaz durumda kalabiliyor! Tek çözüm birlik olmak! Sadece insancıl olan değerler için!" ifadelerini kullanmıştı.
MAHKEMEDEN RET
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; magazin gündemine bomba gibi düşen Tamer Levent geçtiğimiz günlerde hakkında yayınlanan haberlerin kaldırılması için mahkemeye erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Ünlü oyuncunun talebini değerlendiren mahkeme talebi usulden reddederek haberlerin erişmde kalmasına karar verdi.