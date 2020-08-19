"KİMSE BANA KÖTÜLÜK YAPAMAZ DEMESİN"

Yayınlanan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tamer Levent "Kimse bana bir şey olmaz demesin! Kötülük kol geziyor! Yapılan her kötülük, daha büyük kötülüklere hizmet ediyor! Yalan, iftira hak sayılırken iyi, güzel ve doğru kendini savunamaz durumda kalabiliyor! Tek çözüm birlik olmak! Sadece insancıl olan değerler için!" ifadelerini kullanmıştı.