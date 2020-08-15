ATV'de ekranlara gelen ve reyting rekorlarını alt üst eden Kuruluş Osman'da izleyenleri üzen ayrılık haberi geldi. Ünlü oyuncu yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinde yer almayacak. Ünlü oyuncu veda mesajını hesabından paylaştı. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır'a hayat veren ünlü oyuncu Çağkan Çulka, Kuruluş Osman'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Çağkan Çuğkan'ın paylaşımın altına dizinin sevilen isimlerinden Ragıp Savaş ve Yeşim Ceren Bozoğlu yorum yaptı. Ayrıca Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.