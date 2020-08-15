Çarşamba günlerine damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği gün için geri sayım devam ediyor. Hafızalarda kalıcı bir iz bırakan sahneleriyle tutkunlarının ekran başında pür dikkat kesildiği Kuruluş Osman projesinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler aktarılmaya başlandı. Gündemi şimdiden kasıp kavurmaya başlayan iddialar doğrultusunda Ertuğrul Gazi rolünü bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu'nun dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Tamer Yiğit'in üstleneceği belirtildi. Peki Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kim oynayacak?