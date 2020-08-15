Geçtiğimiz aylarda ATV ekranlarında sezon finaline girerek ekrana kısa bir süreliğine veda eden Kuruluş Osman dizisi hakkında ortalığı sallayan transfer iddiası ileri sürüldü. Medya gündeminde konuşulan yeni iddiaya göre Kuruluş Osman projesine yeni sezon itibariyle Ertuğrul Gazi karakterinin dönüş yapacağı iddia ediliyor. Gündemi şimdiden kasıp kavurmaya başlayan iddialar doğrultusunda Ertuğrul Gazi rolünü bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu'nun dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Tamer Yiğit'in üstleneceği belirtildi. Kurtlar Vadisi Pusu projesinde iki sezon süresince Selçuk Toros rolünü oynayarak seyircisinin karşısına geçen usta oyuncu Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda kamer karşısına geçeceği iddiası ileri sürüldü.