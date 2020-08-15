KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.