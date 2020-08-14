TV 8 ekranlarında büyük bir beğeniyle takip edilen MasterChef Türkiye yarışmasında 16 ana kadro yarışmacıyı belirlemek için heyecan sürüyor. Dün kritik mücadele sonucunda tabağı beğenilen isim Eray olmuştu. Gözler akşam saatlerinden itibaren "MasterChef'te kim kazandı, kim yukarı çıktı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, 14 Ağustos MasterChef 13. yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 13. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirme tamamlandı ve kazanan isim UĞUR olarak açıklandı.