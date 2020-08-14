MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadroyu belirlemek için son viraja girildi. Dün akşam kıran kırana geçen mücadelede Eray rakiplerinden daha iyi tabak sunarak şefler tarafından 12. ana kadro yarışmacı olarak seçildi. Programda bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Barbaros'un ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılara söylediği sözler yarışmacılar tarafından tepkiyle karşılandı.

MASTERCHEF BARBAROS NE DEDİ?

Barbaros'un "Eray için çok sevindim. Dün onu favori göstermedim. Ne zaman onu favori göstersem ikincilik alıp kenara çekiliyordu. Ama ben şu durumdan mutsuzum şef. Buraya gelecek arkadaşlar, tamam sekize bağlayacağız. Ben sadece şunu göremedim.