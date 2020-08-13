Her akşam heyecanın dorukta olduğu MasterChef'te bu akşam kıyasıya bir yarış yaşandı. Dün akşam yarışmacıların ana kadroya girmek için verdiği mücadelenin sonunda Berk şefler tarafından kazanan isim olarak açıklandı. Bu akşam kazanan ismi merak edenler "13 Ağustos MasterChef kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef 12. ana kadro yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

13 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI?

13 Ağustos MasterChef kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.