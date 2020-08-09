ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'la ilgili bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hafızalarda kalıcı bir iz bırakan sahneleriyle tutkunlarının ekran başında pür dikkat kesildiği Kuruluş Osman projesinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler aktarılmaya başlandı. Gündemi şimdiden kasıp kavurmaya başlayan iddialar doğrultusunda Ertuğrul Gazi rolünü bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu'nun dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Tamer Yiğit'in üstleneceği belirtildi. Kurtlar Vadisi Pusu projesinde iki sezon süresince Selçuk Toros rolünü oynayarak seyircisinin karşısına geçen usta oyuncu Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda kamer karşısına geçeceği iddiası ileri sürüldü.