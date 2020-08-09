ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman hayranlarını üzen veda! ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vuran Kuruluş Osman dizisi Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Diziye son bölümlerde Dündar Bey'in oğlu Bahadır Bey rolüyle Çağkan Çulka dahil olmuştu. Çağkan Çulka sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaştı. Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.
Kuruluş Osman'da beklenmedik veda! Böyle duyurdu
KURULUŞ OSMAN'DA BEKLENMEDİK VEDA
Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.
ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?
Çağkan Çulha 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya geldi. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitim gördü. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır.
Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur. Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır.
Ocak 2015'te yayınlanan Racon dizisinde Numan karakteri ile ekranlarda yer almıştır. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Murat rolünde yer almıştır.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in oğlu Bahadır karakterini canlandırmıştır.
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak dizi devam edecek mi yoksa bitecek mi gibi merak edilen sorular var. Öncelikle Kuruluş Osman dizisinin oldukça yüksek bir reyting oranına sahip olduğunu ve uzun yıllar devam edeceğini söyleyelim. Kuruluş Osman dizisi 2020-2021 sezonuna muhtemelen Eylül ayının sonu ya da Ekim ayında başlayacaktır. diğer dizilere göre yaklaşık 1 ay geriden başlayan Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonda 2020 yılında Ekim ayında muhtemelen başlayacak.
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali