İddianamede, Pana Yapı Çelik Makine A.Ş.'nin Selimoğlu Yapı İnşaat A.Ş.'nin çoğunluk hissesini devir alması sürecinde devir alınan şirketin yaklaşık 82 milyon lira tutarlı kayıtların muhasebe kayıtlarından çıkarılmış olduğunu bildiği ifade edildi.

İddianamede, Raci Şaşmaz'ın yetkilisi olduğu Pana Yapı Çelik Sanayi A.Ş.'nin söz konusu borçlu firmaya ortak ettirilmesinin sağlandığı, daha sonraki süreçte Selimoğlu Yapı'nın inşaat projelerinden daire satış işlemlerini gerçekleştiren firmanın lağvedilerek Kürşat Coşkun Ufuk tarafından şirket içi satış departmanının oluşturulduğu ileri sürüldü.

HAKSIZ KAZANÇ ORTAMI OLUŞTURULDU İDDİASI

Satış departmanının başına Kürşat Coşkun Ufuk tarafından kardeşi şüpheli Yasin Oğuz Ufuk'un getirildiği, Yasin Oğuz Ufuk'u şirket hissedarı olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi yapıldığı ve böylelikle şirket içerisinde daire satışlarından elde edilecek gelirlerden haksız çıkar elde etme ortamının hazırlandığı belirtildi.

ELDEN ALINAN PARALAR KAYDA ALINMADI

Hazırlanan şirket içi satış departmanı yönetici ve çalışanları tarafından şirketin inşaat projelerinden 3. şahıslara daire satışları yapıldığı, daire satışlarına ilişkin mağdurlardan yüksek tutarlı elden nakit olarak paralar alındığı ve bu paraların birçoğunun muhasebe kaydına işlenmediği iddia edildi.

İddianamede, mağdur beyanlarına göre, elden ödenen yüksek tutarlı paraların şüpheliler Kürşat Coşkun Ufuk, Yasin Oğuz Ufuk ve Burcu Gülhan'a ödendiği, ayrıca şüpheliler Sercan Çadırcı, Leyla Tarakçı, Merve Bayer'in de mağdurlardan yüksek tutarlı elden paralar aldıkları ve elden ödenen paralara ait kayıtların muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı ileri sürüldü.