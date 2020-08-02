La Casa De Papel yeni sezon 5. kısım fragmanı yayında mı? 4. sezonu büyük beğeni toplayan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için geri sayım devam ediyor. İspanyol yapımı dizinin nisan ayında yayınlanan 4. sezonunun ardından yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Türkiye'de ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip diziyle ilgili La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayında mı? İşte merak edilenler...
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.
HEYCANLANDIRAN PAYLAŞIM
La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı. Netflix Türkiye'nin de yaptığı bu paylaşımların ardından dizi gündemde ilk sırada yer aldı.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.
2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.
3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.
4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.
5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.
6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.
7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.
8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.
LA CASA DE PAPEL DİZİSİ HAKKINDA
La casa de papel, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 – 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı.
2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.