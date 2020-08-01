KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak dizi devam edecek mi yoksa bitecek mi gibi merak edilen sorular var. Öncelikle Kuruluş Osman dizisinin oldukça yüksek bir reyting oranına sahip olduğunu ve uzun yıllar devam edeceğini söyleyelim. Kuruluş Osman dizisi 2020-2021 sezonuna muhtemelen Eylül ayının sonu ya da Ekim ayında başlayacaktır. diğer dizilere göre yaklaşık 1 ay geriden başlayan Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonda 2020 yılında Ekim ayında muhtemelen başlayacak.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.