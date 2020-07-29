YÜZ MİLYONLARCA DOLANDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Raci Şaşmaz birikimini değerlendirmek için güvendiği kişi tarafından kandırıldı. Bu süreçte imzası dahi taklit edilen ve sahte çek senetler tanzim edilen Şaşmaz, kısa sürede dolandırıcılık çetesinin büyük bir kurbanı oldu ve 100 milyon lira dolandırılıp 200 milyon liranın üzerinde borca sürüklendi.