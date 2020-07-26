Hızır Çakırbeyli Karakteri – Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli, Çakırbeyli ailesinin reisidir. Annesi ona Hızır şeklinde hitap etmektedir. Mafya aleminde de Hızır Reis olarak bilinir. Sevenleri ise ona Çakır şeklinde seslenir. Çakır'ın hayatı, çok sevdiği abisi Ömer, düşmanları tarafından öldürülünce değişir. Bu nedenle abisinin vasiyeti sayılan mühendis olma fikrini bir kenara bırakır ve onun intikamını almaya yemin eder. Bu nedenle elinden geleni ardına koymaz ve sırf bu intikam uğruna her şeye göğüs germektedir. İntikam sevdası uğruna cezaevine girse de bu isteğinden asla vazgeçmez. Sevdiklerine karşı cana yakın, esprili, vicdanlıdır. Fakat düşmanları onu görünce kaçacak delik arar.

Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğmuştur. Anne ve babası Almanya'da çalışan ünlü oyuncu çocukluğunu Üsküdar'da anneannesinin yanında geçirmiştir. Lisede birkaç okul değiştiren ünlü oyuncu, Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalışmıştır. Bu esnada konservatuvar sınavlarına girmiştir. Duvarların Ötesi adlı tiyatro oyunuyla ilk kez oyunculuk deneyimine sahip olmuştur. Ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Üniversite okurken TRT'de birkaç yapımda rol almıştır. Ünlü ve başarılı oyuncu pek çok yapımda yer almış ve güçlü performanslar sergilemiştir. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakteri onu bugünkü ününe kavuşturmuştur. Bunun yanı sıra Bir Kadının Anatomisi, Köstebek, Yedi Tepe İstanbul, Tek Celse, Bayanlar Baylar, Esir Şehrin İnsanları, Avrupa Yakası, Kalbin Zamanı, Adanalı, Nuri gibi pek çok projede yer almıştır.