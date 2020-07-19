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    • 19.07.2020 15:37
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    • 19.07.2020 15:38
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    Edho ne zaman? ATV dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz hainler ortaya çıkıyor

    Edho ne zaman? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile erken bir sezon finali yaptı. Coronavirüs salgını nedeniyle sağlıklı set ortamlarının sürdürülemediği bir ortamda EDHO bu sezonu 165. bölüm ile noktaladı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümde (Sezon Finali) yaşananlar ve sezon finali fragmanı haberimizde! ATV'de yayınlanan ' Olmaz'ın sezon finalinde Feyyaz'ın sonu geliyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon Eylül'de mi başlayacak yoksa daha erken bir tarih olacak mı? Henüz belli değil.

    Edho yeni sezon ne zaman?

    Atv'de Salı akşamlarının sahibi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu sezona erken veda etti. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya ve daha bir çok başarılı oyuncuyu kadrosunda barındıran Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili son bilgiler, fragmanlar ve bölüm özetleri haberimizde... Edho nefesimizi tutarak izlediğimiz bir sezon finali ile ekranlara gelirken, izleyici şimdiden yeni 166.bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 165. Bölüm (Sezon Finali) Özeti

    Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

    Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir.

    Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır. Ama günün sonunda bütün bunların Hızır, Haşmet ve Tipi'nin ortaya koyduğu bir plan olduğu anlaşılır. Hızır ve Alpaslan'ı öldürmek için gelen kasaplar kendi sonlarına giderken, Feyyaz ve Dahlan'ın adamı masaya değil ölüme oturur.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Genel Hikaye

    Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları ve Karakterleri

    Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

    Sanem Çelik - Ceylan

    Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

    Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

    Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli

    Kenan Çoban - Fahri

    Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

    Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

    Hakan Karsak - Enişte

    Ceren Benderlioğlu - Ömür Façalı

    Sevil Akı Saner - Emine Façalı

    Ali Sürmeli - Doğan Baba

    Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

    Selin Işık - Özlem Çakırbeyli

    Tevfik Erman Kutlu - Tekin Kutlu

    Hüseyin Avni Danyal - Tufan Tezyürek

    Turgut Tunçalp - Haşmet Façalı

    Şener Savaş - Rafet Avcı

    Hızır Çakırbeyli Karakteri – Oktay Kaynarca

    Hızır Çakırbeyli, Çakırbeyli ailesinin reisidir. Annesi ona Hızır şeklinde hitap etmektedir. Mafya aleminde de Hızır Reis olarak bilinir. Sevenleri ise ona Çakır şeklinde seslenir. Çakır'ın hayatı, çok sevdiği abisi Ömer, düşmanları tarafından öldürülünce değişir. Bu nedenle abisinin vasiyeti sayılan mühendis olma fikrini bir kenara bırakır ve onun intikamını almaya yemin eder. Bu nedenle elinden geleni ardına koymaz ve sırf bu intikam uğruna her şeye göğüs germektedir. İntikam sevdası uğruna cezaevine girse de bu isteğinden asla vazgeçmez. Sevdiklerine karşı cana yakın, esprili, vicdanlıdır. Fakat düşmanları onu görünce kaçacak delik arar.

    Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğmuştur. Anne ve babası Almanya'da çalışan ünlü oyuncu çocukluğunu Üsküdar'da anneannesinin yanında geçirmiştir. Lisede birkaç okul değiştiren ünlü oyuncu, Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalışmıştır. Bu esnada konservatuvar sınavlarına girmiştir. Duvarların Ötesi adlı tiyatro oyunuyla ilk kez oyunculuk deneyimine sahip olmuştur. Ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Üniversite okurken TRT'de birkaç yapımda rol almıştır. Ünlü ve başarılı oyuncu pek çok yapımda yer almış ve güçlü performanslar sergilemiştir. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakteri onu bugünkü ününe kavuşturmuştur. Bunun yanı sıra Bir Kadının Anatomisi, Köstebek, Yedi Tepe İstanbul, Tek Celse, Bayanlar Baylar, Esir Şehrin İnsanları, Avrupa Yakası, Kalbin Zamanı, Adanalı, Nuri gibi pek çok projede yer almıştır.
    Haberler Magazin Edho yeni sezon ne zaman? ATV dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166.bölüm tarihi hainler ortaya çıkıyor
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