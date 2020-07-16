NASA AÇIKLAMA YAPTI

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda. NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

BÜTÜN BURÇLARIN TARİHLERİ DEĞİŞTİ

NASA web sitesinde burçlarla ilgili yazı paylaştı. Babillerden beri kullanılan burçların tarihleri gökyüzünde yer alan yıldızların pozisyonunun değişmesi ile birlikte değişti. Bu durum 3 bin yıl sonra Dünya'nın yörüngesinin değişmesinden kaynaklanıyor. Artık Aslan burçları ve Yengeç burçları farklı tarihlere ait burçlar.