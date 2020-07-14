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    • 14.07.2020 23:09
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    ? Acunn ! 2020 ?

    ? 2020 ? final gecesinin en çok sorgulanan konularından birisi oldu. İstanbul Galataport’tan yapılan canlı yayınla Survivor 2020 şampiyonu belli oluyor. Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor kim kazandı sorusuna yanıt veriyor. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven halk oylamasında en çok desteği almak için oy istedi. Peki, Survivor kim kazandı? İşte, 14 Temmuz Survivor SMS sıralaması…

    Survivor kim kazandı? Acunn Survivor SMS sıralaması! 2020 Survivor şampiyonu kim?

    2020 Survivor şampiyonu kim? Survivor kim kazandı? Acunn Survivor SMS sıralaması 14 Temmuz gecesi finalde en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Survivor'da final gecesi heyecanı Galataport'tan canlı yayınla yaşanıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da kazanan isim belli oluyor. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven ikilisi finalde halk oylamasına çıktı. Oylama sonucuna göre Survivor SMS sıralaması merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor şampiyonu kim?

    SURVİVOR KİM KAZANDI?

    Survivor 2020 şampiyonu henüz açıklanmadı. Şampiyon açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    SURVİVOR SMS SIRALAMASI 14 TEMMUZ

    Survivor SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Sıralama birazdan canlı yayında açıklanacak.

    SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?

    Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.

    GALATAPORT NEREDE?

    Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor.

    Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

    Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.

    Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul'un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

    Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

    BARIŞ YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

    "Survivor'a gelmemde doğru zamanın olduğunu düşündüm. Beyaz Show ve Survivor hayalimdi. İlk geldiğimde ünlüler takımına aldınız. Birkaç dizide oynamış birey olarak çok hak etmesem bile beni oraya koydunuz. Herkesin emeği eşit. Pes etmemeye çalıştım genç arkadaşlarıma bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana."

    CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

    "İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."
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