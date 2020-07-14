Survivor finalde kazanan ne kadar para alacak? Büyük ödül! Survivor şampiyonu ödülü kaç TL olacak?

Survivor finalde kazanan ne kadar para alacak ve Survivor şampiyonu ödülü kaç TL olacak soruları izleyicilerin merakla araştırdığı sorular arasındaki yerini aldı. Survivor 2020 bu akşam final yaparak ekranlara veda ediyor. Dün akşam bir isim daha yarışmaya veda etti ve finale iki isim kaldı. Acun Ilıcalı bu akşam yapılan oylamanın ardından yarışmaya veda eden ismin Yasin olduğunu açıkladı. Büyük finale kalan isimler ise Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu. İşte detaylar...
SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?
Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.
Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.
İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.
13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.