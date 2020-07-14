Survivor finalde kazanan ne kadar para alacak? Büyük ödül! Survivor şampiyonu ödülü kaç TL olacak?

Survivor finalde kazanan ne kadar para alacak ve Survivor şampiyonu ödülü kaç TL olacak soruları izleyicilerin merakla araştırdığı sorular arasındaki yerini aldı. Survivor 2020 bu akşam final yaparak ekranlara veda ediyor. Dün akşam bir isim daha yarışmaya veda etti ve finale iki isim kaldı. Acun Ilıcalı bu akşam yapılan oylamanın ardından yarışmaya veda eden ismin Yasin olduğunu açıkladı. Büyük finale kalan isimler ise Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?

Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.