2020 Survivor şampiyonu kaç para alıyor sorusu Survivor 2020 finalinde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi Survivor 2020'de final heyecanı artık yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de finale kalan isimler belli oldu. Şampiyonunun belli olacağı final öncesinde merak edilen konular arasında kazanacağı ücret yer alıyor. Peki, Survivor şampiyon ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
14 TEMMUZ SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim CEMAL CAN oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ
13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.
JENNİFER LOPEZ SURVİVOR DETAYI NEDİR?
Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi. Gönüllüler Takımı'nın kazandığı malikane ödülü günlerce konuşulmuş ve Hakan Hatipoğlu o malikanenin Jnnifer Lopez'in eşine ait olduğunu ifade etmişti. Ancak Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibini açıkladı.
Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.
SURVİVOR'DA VİLLA KİMİNDİ?
Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan ve dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğu söylenen lüks villanın sahibi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı gerçeği açıklayan Hakan Hatipoğlu'na göre rüyaları süsleyen villanın sahibi, daha önce Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony.
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve Instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.
Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes'te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.
Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
Barış'ın rol aldığı projeler
Kiralık Aşk
Şevkat Yerimdar
2014 - Kocamın Ailesi (Dizi)
2015 - Kiralık Aşk (Dizi)
2016 - Şevkat Yerimdar (Dizi)