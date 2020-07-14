SURVİVOR FİNALİ BAŞLADI

2020 Survivor finali (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.