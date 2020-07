Acunn.com'da bugün 2020 Survivor şampiyonu kim oldu? Sorusu yanıt bulacak. Bu anlamda Survivor 2020'de bu akşam sezonun birincisi belli oldu. Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim CEMAL CAN oldu. Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve Instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de