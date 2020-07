Acunn.com'da bugün 2020 Survivor şampiyonu belli oldu. Bu bağlamda Survivor tutkunları bu gece ekran başına kilitledi. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıklamıştı. İkincisi finalist ise Cemal Can olmuştu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı. Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim CEMAL CAN oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de