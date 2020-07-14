JENNİFER LOPEZ SURVİVOR DETAYI NEDİR?

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi. Gönüllüler Takımı'nın kazandığı malikane ödülü günlerce konuşulmuş ve Hakan Hatipoğlu o malikanenin Jnnifer Lopez'in eşine ait olduğunu ifade etmişti. Ancak Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibini açıkladı.

Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.

SURVİVOR'DA VİLLA KİMİNDİ?

Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan ve dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğu söylenen lüks villanın sahibi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı gerçeği açıklayan Hakan Hatipoğlu'na göre rüyaları süsleyen villanın sahibi, daha önce Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 13 TEMMUZ!

SMS sıralamasına göre en çok SMS'i Barış aldı. Onu Cemal Can izledi. En az SMS'i alan Yasin ise yarışmaya veda etti.