Acunn.com'da bugün 2020 Survivor şampiyonu kim oldu? Sorusu yanıt bulacak. Bu anlamda Survivor 2020'de bu akşam sezonun birincisi belli olacak. Beş aylık mücadele sonunda finale kalan iki isim Cemal Can ve Barış oldu. Bu akşam, 14 Temmuz Salı günü, 136. Bölümde Survivor 2020'nin Şampiyonu için oylama yapılacak. Oylama sonucunda ise Survivor 2020 Şampiyonu açıklanacak. Survivor takipçileri, bu akşamki özel bölüm öncesinde "Survivor izle" "Survivor son bölüm izle" Survivor yeni bölüm izle" sorgulamaları yapıyor. TV8 canlı yayın linkine, TV8 uydu frekans bilgileri ve yeni bölüm detaylarını haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
2020 Survivor finali (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ
13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI 13 TEMMUZ!
SMS sıralamasına göre en çok SMS'i Barış aldı. Onu Cemal Can izledi. En az SMS'i alan Yasin ise yarışmaya veda etti.
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Survivor 2020 yarışmasında tüm GSM operatörlerinde 1890'a SMS göndererek, tuttuğunuz yarışmacıya destek olabilirsiniz. Örneğin, ''Barış'' yazarak ''1890''a SMS gönderip, oy kullanabilirsiniz.
Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.
Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.
SURVİVOR SMS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için tüm vergiler dahil SMS ile oy kullanma ücreti 2,90 TL, KKTCELL ve KKTC Telsim için 2,96 TL'dir.
İsmi geçen operatörler hâricindeki hat kullanıcıları yalnızca Google Play ve App Store üzerinden oy kullanabilir. Tüm vergiler dahil App Store ile oy kullanma ücreti 2,99 TL, Google Play oy kullanma ücreti 2,69 TL'dir.
Fransa: 71004'e mesaj gönderilir. Ücreti: 0.50 EUR
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
Hollanda: 5030'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR
Avusturya: 0900506506'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
Belçika: 3211'e mesaj gönderilir. Ücreti:1.50 EUR
İngiltere: 68899'a mesaj gönderilir.
Ücreti 1.00 Sterlin + Standart Network Rate olarak ücretlendirilmektedir.
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve böylece final için İstanbul'a gitme şansı yakaladı.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve Instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.
Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes'te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.
Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
Barış'ın rol aldığı projeler
Kiralık Aşk
Şevkat Yerimdar
2014 - Kocamın Ailesi (Dizi)
2015 - Kiralık Aşk (Dizi)
2016 - Şevkat Yerimdar (Dizi)