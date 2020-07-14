14 Temmuz Survivor şampiyonu kim oldu sorusu özellikle şu saatlerde izleyicilerin heyecanla yanıt aradığı bir soru oldu. Survivor 2020 bu akşam final yaparak ekranlara veda ediyor. Dün akşam bir isim daha yarışmaya veda etti ve finale iki isim kaldı. Acun Ilıcalı bu akşam yapılan oylamanın ardından yarışmaya veda eden ismin Yasin olduğunu açıkladı. Büyük finale kalan isimler ise Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu. Kazanan ismi merak eden izleyenler Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte final gününe dair detaylar...

14 TEMMUZ SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıklayacak. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim az sonra burada yer alacak.