Survivor'da finale saatler kala üç yarışmacıdan bir kişi daha veda etti. Dün Dominik Cumhuriyeti'nden canlı olarak gerçekleştirilen programda adaya veda eden isim Berkan oldu. Acun Ilıcalı bu akşam yapılan oylamanın ardından yarışmaya veda eden ismin Yasin olduğunu açıkladı. Şimdi izleyiciler Survivor Yasin kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor'dan elenen Yasin kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.

Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.