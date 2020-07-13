Survivor SMS nasıl atılır? Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor 2020 yarışmasında yarı final ve final heyecanı yaşanıyor. Yarı finaldeki üç yarışmacı Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz finale kalmak için ter döküyor. Yarışmanın takipçileri de destekledikleri kişi için SMS atmak istiyor. Peki, Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor SMS nasıl atılır? İşte ynaıtı!
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Survivor 2020 yarışmasında tüm GSM operatörlerinde 1890'a SMS göndererek, tuttuğunuz yarışmacıya destek olabilirsiniz.
Örneğin, ''Barış'' yazarak ''1890''a SMS gönderip, oy kullanabilirsiniz.
Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.
Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.
SURVİVOR SMS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için tüm vergiler dahil SMS ile oy kullanma ücreti 2,90 TL, KKTCELL ve KKTC Telsim için 2,96 TL'dir.
İsmi geçen operatörler hâricindeki hat kullanıcıları yalnızca Google Play ve App Store üzerinden oy kullanabilir. Tüm vergiler dahil App Store ile oy kullanma ücreti 2,99 TL, Google Play oy kullanma ücreti 2,69 TL'dir.
Fransa: 71004'e mesaj gönderilir. Ücreti: 0.50 EUR
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
Hollanda: 5030'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR
Avusturya: 0900506506'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
Belçika: 3211'e mesaj gönderilir. Ücreti:1.50 EUR
İngiltere: 68899'a mesaj gönderilir.
Ücreti 1.00 Sterlin + Standart Network Rate olarak ücretlendirilmektedir.