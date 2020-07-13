Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor’da şampiyon kaç TL alacak?

Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar? 2020 Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da final heyecanı başlıyor. Yarı finalde kalan Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz arasından bir kişi daha yarışmaya veda edecek. Büyük finalde de şampiyon belli olacak. Survivor'da merak edilen konulardan birisi de ödül oldu. Peki, Survivor birincilik ödülü ne kadar? İşte detaylar…
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Yarışmada bu akşam yarı final bölümü yapılıyor ve elenecek son kişi belli oluyor. Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak ve kazanan isim belli olacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.
SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?
Cemal Can Canseven
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.