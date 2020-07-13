Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor’da şampiyon kaç TL alacak?

Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar? 2020 Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da final heyecanı başlıyor. Yarı finalde kalan Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz arasından bir kişi daha yarışmaya veda edecek. Büyük finalde de şampiyon belli olacak. Survivor'da merak edilen konulardan birisi de ödül oldu. Peki, Survivor birincilik ödülü ne kadar? İşte detaylar…

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.