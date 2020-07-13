Survivor ne zaman bitiyor? 2020 Survivor finali ne zaman? Survivor’da ödül ne kadar?

Survivor finali ne zaman? 2020 Survivor ne zaman bitiyor? Dominik'te Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yapılan 2020 Survivor sezonunun sonuna gelindi. Yarışmanın şampiyonunun belirleneceği Survivor finali ne zaman sorusu gündem oldu. Survivor ne zaman bitiyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler arasında açlık ve ödül oyunları için kıyasıya rekabet yaşanmıştı.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Yarışmada bu akşam yarı final bölümü yapılıyor ve elenecek son kişi belli oluyor. Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak ve kazanan isim belli olacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.
SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?
Cemal Can Canseven
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.