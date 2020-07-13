Survivor ne zaman bitiyor? 2020 Survivor finali ne zaman? Survivor’da ödül ne kadar?

Survivor finali ne zaman? 2020 Survivor ne zaman bitiyor? Dominik'te Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yapılan 2020 Survivor sezonunun sonuna gelindi. Yarışmanın şampiyonunun belirleneceği Survivor finali ne zaman sorusu gündem oldu. Survivor ne zaman bitiyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler arasında açlık ve ödül oyunları için kıyasıya rekabet yaşanmıştı.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmada bu akşam yarı final bölümü yapılıyor ve elenecek son kişi belli oluyor. Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak ve kazanan isim belli olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.