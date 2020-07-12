Survivor 2020'de kalan 4 yarışmacıdan biri de bu akşam gidecek ve sadece 3 kişi kalacak. Bu akşam elenen kişinin Yasin Obuz olup olmayacağı merak ediliyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can Survivor Yasin'in ismini verecek mi? Tavırlarıyla ve dobra konuşmalarıyla dikkat çeken Survivor Yasin Obuz'un hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.