Survivor'da kim elenecek merak ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu Survivor 2020'de son üç gün yaşanıyor. Survivor son bölümde sezonun son dokunulmazlığı kazanan Cemal Can olmuştu. Başarılı yarışmacı, zor bir mücadele sonunda kazandığı dokunulmazlık ile bu akşam eleme potasında kurtuldu. 12 Temmuz Pazar akşamı Survivor 134. bölümde yüzleşme konseyi toplanacak. Yarışmacılar, Survivor'dan elenen yarışmacılar ile yüzleşecek. Sonrasında ise Berkan, Barış ve Yasin için canlı yayında halk oylaması yapılacak. Bu üç isim arasında SMS sıralaması sonucunda en az oyu alan Survivor 2020'ye veda edecek. Peki, Survivor'da kim elenecek? SMS sıralamasında kim birinci olacak, kim yarışmaya veda edecek? Survivor 2020 son üçlüsü kimler olacak? Yüzleşme konseyinde neler yaşanacak? Bu soruların cevapları saat 20.00'den itibaren TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümde…
12 TEMMUZ PAZAR SURVİVOR 2020'DE KİM ELENECEK?
Şubat ayında son yılların en iyi başlangıcını yaparak sezon açılışı yapan Survivor 2020'de bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Survivor 2020'de Final Dörtlüsü; Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin'den oluşuyordu. İki günlük yorucu ve inanılmaz bir efor harcadıkları oyun sonrasında Cemal Can dokunulmazlığı kazandı. Geriye kalan isimler Barış, Berkan ve Yasin için bu akşam bir eleme yapılacak. Yüzleşme konseyi sonrasında canlı yayında bir oylama yapılacak. Şimdi gözler bu akşam yapılacak bu oylamada. Barış, Berkan, Yasin için izleyiciler SMS atarak yarışmada kalmasını istedikleri yarışmaya destek verecek. Oluşacak SMS sıralamasına göre ise yarışmaya veda eden isim belli olacak.
SURVIVOR 2020'NİN SON DOKUNULMAZLIĞINI CEMAL CAN KAZANDI!
Survivor 2020'de finale üç gün kala Dominik Cumhuriyeti'nde canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. 10 Temmuz Cuma günü Survivor tarihinde bir ilk olarak canlı yayında gerçekleştirilen oyunu Berkan kazandı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı Survivor'da Final Dörtlüsü bir kez daha parkura çıktı. Bu sefer günün birinci Cemal Can oldu. Dokunulmazlığı belirlemek için Berkan ile Cemal Can arasında bir final oyunu oynandı. Sıcak bir havada yapılan oyunda iki yarışmacı da parkura 18'er kez çıkmış oldular. Günün sonunda yarışmacılar nefes nefese kaldılar. Soluksuz olarak izlenen yarışmada kazanan isim Cemal Can oldu. Böylece Survivor 2020'de son parkur oyununu, son dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış oldu.
SURVIVOR SON ÜÇ GÜNÜN PROGRAMI
Survivor 2020'nin final programı, geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Fakat dün akşam canlı yayında oyunun uzaması nedeniyle eleme yapılamadı. Bu nedenle programda bazı değişiklikler oldu. Survivor 2020 son üç günü şu şekilde olacak;
12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında bir eleme yapılacak.
13 Temmuz Pazartesi: Yapılan eleme sonrasında kalan üç kişi İstanbul'a gidecek. Galaport'ta yapılacak Survivor 2020 büyük final ilk gününde bir kişi daha elenecek.
14 Temmuz Salı: Son eleme sonrasında kalan iki kişi için Büyük Final'de son SMS oylaması yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama sonucunda en çok oyu alan yarışmacı, Survivor 2020'nin şampiyonu olacak.
SURVİVOR 4 FİNALİST KİMLER OLDU?
Survivor'da yarı finale kalan isimler Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?
Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı Survivor finali Galataport'ta yapılacak ve 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.
GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER
Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.
Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.