SURVIVOR 2020'NİN SON DOKUNULMAZLIĞINI CEMAL CAN KAZANDI!

Survivor 2020'de finale üç gün kala Dominik Cumhuriyeti'nde canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. 10 Temmuz Cuma günü Survivor tarihinde bir ilk olarak canlı yayında gerçekleştirilen oyunu Berkan kazandı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı Survivor'da Final Dörtlüsü bir kez daha parkura çıktı. Bu sefer günün birinci Cemal Can oldu. Dokunulmazlığı belirlemek için Berkan ile Cemal Can arasında bir final oyunu oynandı. Sıcak bir havada yapılan oyunda iki yarışmacı da parkura 18'er kez çıkmış oldular. Günün sonunda yarışmacılar nefes nefese kaldılar. Soluksuz olarak izlenen yarışmada kazanan isim Cemal Can oldu. Böylece Survivor 2020'de son parkur oyununu, son dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış oldu.