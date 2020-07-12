Survivor Berkan kimdir? Sorgulaması gündemde sıkça yapılıyor. Performansıyla oldukça dikkat çeken yarışmacı kazanmak için çok hırslı ve elinden gelenin fazlasını yapıyor. Cemal Can ile bireysel dokunulmazlık için mücadele eden Berkan Karabalut yarışmayı kaybedince potansiyel eleme adaylarından biri olan Survivor Berkan Karabulut'un bu akşam elenip elenmeyeci merak ediliyor.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
11 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Dominik Cumhuriyeti'nden gerçekleştirilen Survivor'da elenen ismin yarın canlı yayındaki konseyde belli olacağı açıklandı. Yani bu akşam elenen isim belli olacak.
SURVİVOR 4 FİNALİST KİMLER OLDU?
Survivor'da yarı finale kalan isimler Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.