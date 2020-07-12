ÖN ELEME OYUNUNDA ELİF VE BARIŞ MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?

Dün akşam Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.

İLK YARI FİNAL MÜCADELESİNDE KİMLER KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu.

Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.

Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 5-3 skor ile Berkan oldu!