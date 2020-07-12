12 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da final heyecanı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler bu akşam adaya veda isim hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada 13-14 Temmuz tarihinde yapılacak büyük finalin İstanbul'da Galataport'ta gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bilindiği üzere yarışmada son dörde Yasin, Berkan, Barış ve Cemal Can kalmıştı. İzleyiciler bu kapsamda Survivor yarı finale kim yükseldi sorusuna yanıt arıyor. Peki Survivor dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Kazanan kişi bir önceki günün oyununda kazanan kişiyle birlikte adadan elenmesi yönünde isim verme şansını elde etti. Canlı yayında oynanan mücadele sonucunda ada konseyi de canlı yayın olarak gerçekleşti, peki Survivor kim elendi? Yarı finale kimler kaldı?
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dominik Cumhuriyeti'nden gerçekleştirilen canlı yayında Survivor'da elenen ismin bugün gerçekleştirilecek konseyde belli olacak
SURVİVOR 4 FİNALİST KİMLER OLDU?
Survivor'da yarı finale kalan isimler Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?
Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sıralama oyununda:
Barış, parkuru 1 dakika 21 saniyede tamamladı.
Elif, parkuru 1 dakika 7 saniyede tamamladı.
Yasin, parkuru 1 dakika 4 saniyede tamamladı.
Berkan, parkuru 1 dakika 3 saniyede tamamladı.
Cemal Can, parkuru 1 dakika 2 saniyede tamamladı.
ÖN ELEME OYUNUNDA ELİF VE BARIŞ MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?
Dün akşam Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.
İLK YARI FİNAL MÜCADELESİNDE KİMLER KARŞI KARŞIYA GELDİ?
Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu.
Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.
Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 5-3 skor ile Berkan oldu!
9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayının Elif olması üzerine dün akşam çıkacak 2. yeni eleme adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyordu.
Dokunulmazlığı kazanan isim Berkan olurken, toplanan konseyde 2. eleme adayı olarak söylediği isim Cemal Can oldu.
9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020'DE KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...
Survivor 2020'de dün akşam final dörtlüsü belli oldu!
Son beşe kalan yarışmacılar içinden eleme potasına çıkan Elif ve Cemal Can arasında en düşük SMS oyunu alarak adaya ve şampiyonluk hayallerine veda eden isim Elif oldu. Survivor 2020'den Elif elendi.
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı Survivor finali Galataport'ta yapılacak ve 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.
GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER
Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.
Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI