ATV ekranlarının yeraltı dünyasında yaşanan güç savaşlarını anlatan dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz erken sezon finali kararı alarak sevenlerini üzdü. 5. sezonunu 28 Nisan Salı akşamı tamamlayan Edho sezon finali yaptı. Yani bu demek oluyorki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6.Sezonda da ekranlara gelmenin vizesini aldı. Edho nefesimizi tutarak izlediğimiz bir sezon finali ile ekranlara gelirken, izleyici şimdiden yeni 166.bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.
FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI
Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.
FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?
Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.
HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ
Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
Hızır Çakırbeyli Karakteri – Oktay Kaynarca
Hızır Çakırbeyli, Çakırbeyli ailesinin reisidir. Annesi ona Hızır şeklinde hitap etmektedir. Mafya aleminde de Hızır Reis olarak bilinir. Sevenleri ise ona Çakır şeklinde seslenir. Çakır'ın hayatı, çok sevdiği abisi Ömer, düşmanları tarafından öldürülünce değişir. Bu nedenle abisinin vasiyeti sayılan mühendis olma fikrini bir kenara bırakır ve onun intikamını almaya yemin eder. Bu nedenle elinden geleni ardına koymaz ve sırf bu intikam uğruna her şeye göğüs germektedir. İntikam sevdası uğruna cezaevine girse de bu isteğinden asla vazgeçmez. Sevdiklerine karşı cana yakın, esprili, vicdanlıdır. Fakat düşmanları onu görünce kaçacak delik arar.
Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğmuştur. Anne ve babası Almanya'da çalışan ünlü oyuncu çocukluğunu Üsküdar'da anneannesinin yanında geçirmiştir. Lisede birkaç okul değiştiren ünlü oyuncu, Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalışmıştır. Bu esnada konservatuvar sınavlarına girmiştir. Duvarların Ötesi adlı tiyatro oyunuyla ilk kez oyunculuk deneyimine sahip olmuştur. Ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Üniversite okurken TRT'de birkaç yapımda rol almıştır. Ünlü ve başarılı oyuncu pek çok yapımda yer almış ve güçlü performanslar sergilemiştir. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakteri onu bugünkü ününe kavuşturmuştur. Bunun yanı sıra Bir Kadının Anatomisi, Köstebek, Yedi Tepe İstanbul, Tek Celse, Bayanlar Baylar, Esir Şehrin İnsanları, Avrupa Yakası, Kalbin Zamanı, Adanalı, Nuri gibi pek çok projede yer almıştır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları ve Karakterleri
Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli
Sanem Çelik - Ceylan
Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli
Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli
Kenan Çoban - Fahri
Turgay Tanülkü - Şahin Ağa
Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli
Hakan Karsak - Enişte
Ceren Benderlioğlu - Ömür Façalı
Sevil Akı Saner - Emine Façalı
Ali Sürmeli - Doğan Baba
Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı
Selin Işık - Özlem Çakırbeyli
Tevfik Erman Kutlu - Tekin Kutlu
Hüseyin Avni Danyal - Tufan Tezyürek
Turgut Tunçalp - Haşmet Façalı
Şener Savaş - Rafet Avcı