ABD merkezli yönetilen sosyal medya platformu Twitter'da viral olan bir hikaye bir kaç gündür gündemi meşgul ediyor. Öykü'nün enayisi adıyla başından geçen hüzünlü ilişkiyi afişe eden hikaye anlatıcısı sosyal medya platformlarında en çok konuşulan ve ilgi çeken konu oldu. Bu kadar gereksiz haberi yazmamızdaki gaye, yalan içeriklerle dolu ve Google desteğiyle terör propagandası yapan muhalif muadillerimize sizi kaptırmamak olduğunu belirtmek isteriz. Bu olay ilgi çekmek isteyen sosyal medya bağımlılarının mı, arka planını bilmediğimiz bir iddialaşmanın sonucunda hayali hikaye uyduran sivilceli seküler ergenlerin mi, göze hoş gelen bir kitleye sahip militarist kurgu sanatçılarının mı yoksa gerçeğin ta kendisi mi?
ERASMUS MUHARREM BU
Postegro uygulamasıyla Erasmus Muharrem'in kilitli hesabını patlatan ve özel hayatın gizliliğine önem vermeyenleri de kınıyoruz. Her ne kadar haberimize kaynak olsalar da yapılanın erdemli bir davranış olmadığını belirtmek isteriz.
Utanç ve keşkelerle dolu internet efsanesi gerçek mi, kurgu mu? Henüz hiç kimsenin elle tutulan bir bilgisi yok.
TATANKA MUHARREM'DEN ERASMUS MUHARREM'E SELAM
Burdan Tatanka şiiriyle çok konuşulan ayrıca bilim ve fikir insanı olduğunu iddia eden CHP'li Muharrem İnce'nin Erasmus Muharrem olayı ile Z kuşağına olta atmasını es geçmiyoruz. Yanlış yer ve yanlış zamanda yanlış kadroyla yanlış bir geçmişi göz ardı ederek seçim kaybeden İnce'nin siyasi bir enkaz olduğunu belirtiyoruz. Hayalini kurduğu kapıların 24 Haziran 2018 'de kapandığını ve bu yabancısı olduğu mecralarda tekrar umut aramanın beyhude bir zorlama olduğunun farkına varmasını ve doğru yolu bulmasını temenni ediyoruz.
MUHALİFLERİN İDOLÜ ERASMUS MUHARREM
Muhalif azınlığın keyif verici ve eğlenceden başka bir şey üretemeyen erkek çocuklarının pespaye hayallerinin yerine konulan Erasmus Muharrem'in övülmesi her ne kadar canımızı sıksa da kültürel yozlaşmanın göbeğinde olan bu nesle aşinayız. Bu kesmin kızlarından bahsedecek bir mecra değiliz. 90 yılda ülkenin yüzde 25'inin asimilasyona uğradığı bir ülkede şaşrımadık.
SEKÜLER TAYFA ACİLEN GÜLDÜRMEYEN DÜŞKÜN MİZAHI BIRAKSIN
Erasmus Muharrem'i idol olarak seçen seküler tayfanın klişeleşmiş ve düşük zeka mahsulü mizahlarıyla öğrenmek için gelen kullanıcıların zamanını çalmaya son vermelerini umarak hikayeyi anlatmaya başlayalım.
OLAY
Olayı bilmeyen yoktur ama sekenler için kamu yararına özet geçiyoruz;
Gerçek ismini bilmediğimiz 28 yaşındaki bir şahıs, oykunun_enayisi kullanıcı adıyla Twitter'da ortaya çıktı. Enayinin 7 yıl geçmişe sahip olduğu ve kendisinden 7-8 yaş küçük Öykü adındaki kız arkadaşı, üniversite okurken erasmus için yurt dışına çıkıyor. Hikayenin anlatıcısı bütün ısrar ve çabasına rağmen, sevdiği kız Öykü ile bu 7 senelik süre zarfında gayri ahlaki bir ilişki kuramamıştır. İzmir'de yaşayan kız arkadaş Öykü ile uzun süren arkadaşlığına rağmen 4-5 kere yüz yüze görüştüğü belirtiyor. Paylaşım zincirinde Öykü'nün yurt dışına çıkmasını istemediğini belirten hikaye anlatıcısı, ne olduysa bundan sonra yaşandığını söylüyor. Esas kız Öykü, erasmus için gittiği ülkede tanıştığı Muharrem isimli Türk genç ile kısa sürede gayri ahlaki ilişkide bulunuyor. Ardından aşağılayıcı bir dille enayiden ayrılmak istediğini belirtiyor. Enayi ise kendi üslubuyla bu yaşadığı "duygusal şiddet dolu aldatılmanın" etkisiyle psikolojik hastaya dönüştü. 330 tweeti aşkın flood ile anlattığı hikayesinde yanan enayi oluyor yakan ise Muharrem oluyor. Hem yanan hem yakansa Öykü oluyor.