OLAY

Olayı bilmeyen yoktur ama sekenler için kamu yararına özet geçiyoruz;

Gerçek ismini bilmediğimiz 28 yaşındaki bir şahıs, oykunun_enayisi kullanıcı adıyla Twitter'da ortaya çıktı. Enayinin 7 yıl geçmişe sahip olduğu ve kendisinden 7-8 yaş küçük Öykü adındaki kız arkadaşı, üniversite okurken erasmus için yurt dışına çıkıyor. Hikayenin anlatıcısı bütün ısrar ve çabasına rağmen, sevdiği kız Öykü ile bu 7 senelik süre zarfında gayri ahlaki bir ilişki kuramamıştır. İzmir'de yaşayan kız arkadaş Öykü ile uzun süren arkadaşlığına rağmen 4-5 kere yüz yüze görüştüğü belirtiyor. Paylaşım zincirinde Öykü'nün yurt dışına çıkmasını istemediğini belirten hikaye anlatıcısı, ne olduysa bundan sonra yaşandığını söylüyor. Esas kız Öykü, erasmus için gittiği ülkede tanıştığı Muharrem isimli Türk genç ile kısa sürede gayri ahlaki ilişkide bulunuyor. Ardından aşağılayıcı bir dille enayiden ayrılmak istediğini belirtiyor. Enayi ise kendi üslubuyla bu yaşadığı "duygusal şiddet dolu aldatılmanın" etkisiyle psikolojik hastaya dönüştü. 330 tweeti aşkın flood ile anlattığı hikayesinde yanan enayi oluyor yakan ise Muharrem oluyor. Hem yanan hem yakansa Öykü oluyor.