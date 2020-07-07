7 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından özellikle bu saatlerde araştırılıyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı yarışma programında Berkan, Sercan ve Yasin'den birisi adaya veda eden isim olacak. Adada bu akşam kırmızı ve mavi takım son ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor son büyük ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.