7 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışma programında heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanan dokunulmazlık oyunununun ardından eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. İzleyiciler şimdi adaya hangi ismin veda ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte eleme gününe dair merak edilenler...

7 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismi birazdan açıklayacak.