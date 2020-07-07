7 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışma programında heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanan dokunulmazlık oyunununun ardından eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. İzleyiciler şimdi adaya hangi ismin veda ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte eleme gününe dair merak edilenler...
7 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismi birazdan açıklayacak.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı geçen hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.