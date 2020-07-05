5 Temmuz 2020 Ay Tutulması burçlara etkisi nedir? Temmuz ayı da diğer aylar gibi hareketli ve bir tutulma ile başlayacak. Peki, Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta? Hangi burçlar ay tutulmasından etkilenecek? Ay Tututlmasının etkileri neler olacak? Satürn, Plüton ve Jüpiter de Oğlak burcunda olduğundan sert etkileri olan bir tutulma olacak. Tutulma 6. evde, Güneş ise 12. evde Ay'a karşıt olacak. Bu 6. ev ve 12. ev konularının vurgusu olduğu anlamına gelmektedir. Merkür, Ay karşıtlığından dolayı sansasyonel olaylar duyulabilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
5 TEMMUZ AY TUTULMASI 2020 HANGİ BURÇTA?
Oğlak Burcu Koç Burcu
Yengeç Burcu
Akrep Burcu
5 TEMMUZ 2020 AY TUTULMASI KAÇ KAÇTA?
5 Temmuz Pazar günü saat 07:44'de Oğlak Burcunun 13 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek.
TEMMUZ AY TUTULMASI 2020 ETKİLERİ
Tutulma anının yükselen burcu ise; Oğlak. Dolayısıyla akılcı ve kontrollü yaklaşım, sorumlu davranışlar bu dönem daha da önem kazanıyor. Bu tutulmadan en çok etkilenecek burçlar; Yay, İkizler, Başak ve Balık burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etki alacaklar ise; Oğlak ve Yengeç burcunun ilk on beş gününde doğanlar…
AY TUTULMASININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ *
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR *
Koçların 10.evinde gerçekleşecek olan tutulma iş yaşamlarında yeni adımlar atmalarına sebebiyet verecek.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR *
Boğaların 9.evinde gerçekleşecek olan tutulma mahkemelik işleri olanları destekleyecek bekledikleri karara ulaşacaklar ancak biraz süreye ihtiyaçları var.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER *
İkizlerin 8.evinde gerçekleşecek olan tutulma sezgilerinin artacağı özellikle tutulma günü ve civarında mesajcı rüyalar görebileceklerini vurguluyor. Parasal gelirlerde sıkıntılı bir süreç olabilir harcamalarınızı dikkatli yapın.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER *
Yengeçlerin 7.evinde gerçekleşecek olan tutulma aşk kapıda hazır olun demek oluyor! Aşktan yana yüzünüzün gelmediğini düşünenlerdenseniz biraz sabır çünkü mutluluğa ramak kaldı.
ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR *
Aslanların 6.evinde gerçekleşecek olan tutulmada 6/12 aksı çalıştığından kendinizi sıkışmış, daralmış, patlamaya hazır bir bomba olarak hissedebilirsiniz ancak kariyerinizle ilgili beklediğiniz ani bir haber sizi çok mutlu edebilir.Hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem lütfen sağlığınıza gereken özeni gösterin
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR *
Başakların 5.evinde gerçekleşecek olan bu tutulmada gökyüzünde harika bir "Toprak Üçgeni" hakim olacak. İşten gelen kaynaklarında bir artış olurken bekledikleri prim, nafaka v.b ödemelerde biraz zorlanma olabilir.Ayrıca bekar olanların uzaklarda olan biriyle flört etme şansı doğabilir.
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER *
Terazilerin 4.evinde gerçekleşecek olan tutulma ev ve aile konularının gündeme geleceğini özellikle ailesiyle iş yapanların zor bir sürece gireceğini, evlilikte de bazı gerginlikler olabileceğini gösteriyor fakat iyi haber şu ki tutulma sonrası bilinç altları şifalanırken, uzak yoldan bekledikleri para ve aşk gelmeye hazırlanıyor!
AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER *
Akreplerin 3.evinde gerçekleşecek olan tutulma Akreplerin kardeşlerinin sağlığıyla ilgili bir gündem oluşabileceğini vurguluyor aynı zamanda Akrepler aşktan yana şanslı bir döneme girerken sezgilerin de bir derinleşme hissedecekler ve akıllarına gelen başlarına gelecek o yüzden düşündüklerinize dikkat edin!
YAY VE YÜKSELEN YAYLAR *
Yayların 2.evinde gerçekleşecek olan tutulma parasal olarak büyük şanslar yakalayacak ve işsiz olanlar iş bulma, çalışanlar içinse terfi olma şansı doğacak.Aile içi sakinliğinizi koruyun zemin gerginlik ve kavga için çok kaygan olabilir.
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR *
Ay Tutulması Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde yaşanacağından tutulmadan en çok sizler etkileneceksiniz. Sağlık ve kariyer alanlarında şansınız yerinizde olacak ancak hayatınızda ki kişiyle ilgili ciddi iletişim sorunları yaşayabilirsiniz dikkatli olun çünkü tutulma, psikolojik olarak sizi çok etkileyecek.
KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR *
Sevgili Kova burçları tutulma sizin 12.evinizde gerçekleşecek bilinçaltınız darma duman olacak ancak Neptün'ün desteğiyle hayallerinize bir adım daha yaklaşacaksınız.Sağlığınız gayet iyi durumda ancak ayağınızı yorganınıza göre uzatın maddi olarak biraz sıkışabilirsiniz.
BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR *
Tutulma sizlerin 11.evinde gerçekleşecek sevgili Balıklar ve sosyal ortamlarda yıldızınız parlayacak. Ailesel bazı konulara şahit olacaksınız ve ailenizinde desteğiyle hayalinizde olan şeye sahip olmanız an meselesi!
Hepinizin ve bütünün en yüksek hayrına olacak bir "Ay Tutulması" geçirmenizi diliyorum
AY TUTULMASININ ETKİLERİ NASIL OLACAK? *
Satürn, Plüton ve Jüpiter de Oğlak burcunda olduğundan sert etkileri olan bir tutulma olacak. Tutulma 6. evde, Güneş ise 12. evde Ay'a karşıt olacak. Bu 6. ev ve 12. ev konularının vurgusu olduğu anlamına gelmektedir. Merkür, Ay karşıtlığından dolayı sansasyonel olaylar duyulabilir.
TUTULMA ANININ KADER NOKTASI KOÇ BURCU'NDA *
Mars ve Şiron T Karesi yurtdışı konuları ve adalet sistemi ile ilgili konularda düzenlemeler olurken bazı ortamlarda fikir çatışmaları olma ihtimalini işaret ediyor. Temmuz ayında patlamalar ve yangınlar yaşanabilir aynı zamanda yer altı kaynakları ile ilgili bir gündem olurken petrol dünya üzerinde değer kazanabilir ve zam gelebilir. Tutulma anının MC yani kader noktası; Koç burcunda olduğundan, Temmuz ayı çok hareketli, dinamik bir o kadar da agresif bir enerjiyle geçebilir.
AY TUTULMASININ ETKİLERİ SERT OLACAK *
21 Haziran Güneş & 5 Temmuz Ay Tutulmaları 15 gün arayla gerçekleşeceğinden hem kişisel hem kollektif açısından etkileri 21 Temmuz itibariyle bitecektir. Merkür, Neptün, Satürn, Plüton ve Jüpiter'in Retro seyirde olduğu bir tutulmanında etkileri sert olacaktır.
Ay tutulması Tutulma anında ülkemizin 1. evinde, Plüton ve Güneş Kavuşumu ülkenin güçleneceğini aynı zamanda da değişim dönüşüm süreci içine gireceğini gösteriyor.
Tutulma Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşirken uluslararası anlaşmalar, dış ticaret, dış ilişkiler ile ilgili sorunlar oluşabilir. Ayrıca inşaat sektörü başta olmak üzere bir çok sektörün zor zamanlar geçirdiğini göreceğiz. Türkiye ve dünya üzerinde irili ufaklı depremler ve ciddi yağışlar görülebilir. Gene tutulmanın tetiklemesiyle dünyanın bir çok yerinde halk protestolarına şahitlik edeceğiz.
TEMMUZ AYININ EN ŞANSLI VE İLAHİ GÜNLERİ *
6 Temmuz Güneş & Sirius Kavuşumu
19 Temmuz Ay & Sirius Kavuşumu
26 Temmuz Merkür & Sirius Kavuşumu
2020 YILI TUTULMA TARİHLERİ *
10 Ocak Ay Tutulması (20 derece Yengeç burcu)
5 Haziran Ay Tutulması (15 derece Yay burcu)
21 Haziran Güneş Tutulması (0 derece Yengeç burcu)
5 Temmuz Ay Tutulması (13 derece Oğlak burcu)
30 Kasım Ay Tutulması (8 derece İkizler burcu)
14 Aralık Güneş Tutulması (23 derece Yay burcu)