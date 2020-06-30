Nefeslerin tutulduğu Survivor'da elenen isim bu akşam belli olacak. Yarışmanın 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde 3 eleme adayı arasından bir isim adaya veda edecek. Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi. Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
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SURVIVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da bu hafta ada konseyinde Mavi ve Kırmızı takımın SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Survivor 2020 20.hafta SMS sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ KİM OLDU?
Survivor'da 3. eleme adayını belirleyecek isim Sercan Yıldırım oldu. Bu hafta gerçekleşen üç dokunulmazlık mücadelesinin de galibi olan Sercan, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın adını verdi...
Böylece; bu hafta Nisa, Barış ve Berkan eleme adayları oldu.
SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.
Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'ın 16 Haziran Salı akşamı yayınlanan 109. bölümünde yarışmaya veda edecek isim belli oldu! Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada final için geri sayım başladı. Bu hafta eleme potasında Yasin, Ardahan, Evrim ve Sercan yer alıyordu. Yasin SMS oylamasında birinci olduğu için potadan kurtulmayı başardı. Acun Ilıcalı Ardahan, Sercan ve Evrim arasından en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Bu akşam Survivor'da elenen isim Ardahan oldu. Ardahan Uzkanbaş Survivor'da elendi ve adaya veda etti...
SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDA NELER VAR?
Yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti; "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle şöyle;
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"
Survivor'ın gündemden düşmeyen iki ismi için son dakika açıklaması geldi! Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydı içerisinde neler konuşuldu?
Sercan ise bu açıklamaların ardından;
Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi…
Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor…
ACUN ILICALI'NIN İLK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ
Acun Ilıcalı: "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."
"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI