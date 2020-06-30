Survivor'da bu akşam elenen isim belli olacak. Survivor'da kim elendi sorusu herkes tarafından aratılıyor. Survivor'da bu sezon büyük heyecan var. Her geçen gün oyunların ve ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Survivor eleme sıralaması sitemizde.. Peki Survivor'da kim elenecek, Survivor SMS sıralaması? Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazandı. Sercan ikinci eleme adayı olarak ise Nisa'nın adını verdi.

30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.