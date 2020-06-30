Survivor'da bu akşam elenen isim belli olacak. Survivor'da kim elendi sorusu herkes tarafından aratılıyor. Survivor'da bu sezon büyük heyecan var. Her geçen gün oyunların ve ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Survivor eleme sıralaması sitemizde.. Peki Survivor'da kim elenecek, Survivor SMS sıralaması? Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazandı. Sercan ikinci eleme adayı olarak ise Nisa'nın adını verdi.
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
SURVIVOR CEP TELEFONU SMS SIRALAMASI
Survivor'da bu hafta ada konseyinde Mavi ve Kırmızı takımın SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Survivor 2020 20.hafta SMS sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ KİM OLDU?
Survivor'da 3. eleme adayını belirleyecek isim Sercan Yıldırım oldu. Bu hafta gerçekleşen üç dokunulmazlık mücadelesinin de galibi olan Sercan, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın adını verdi...
Böylece; bu hafta Nisa, Barış ve Berkan eleme adayları oldu.
SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.
Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'ın 16 Haziran Salı akşamı yayınlanan 109. bölümünde yarışmaya veda edecek isim belli oldu! Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada final için geri sayım başladı. Bu hafta eleme potasında Yasin, Ardahan, Evrim ve Sercan yer alıyordu. Yasin SMS oylamasında birinci olduğu için potadan kurtulmayı başardı. Acun Ilıcalı Ardahan, Sercan ve Evrim arasından en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Bu akşam Survivor'da elenen isim Ardahan oldu. Ardahan Uzkanbaş Survivor'da elendi ve adaya veda etti...
SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDA NELER VAR?
Yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti; "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle şöyle;
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"