Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını sevindiren paylaşım! Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen...

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın diziye Burak Özcivit'in canlandırdığı Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi olarak dahil olacağı konuşuluyordu.
Dizinin birinci sezonunda 20'li yaşlardaki Ertuğrul Gazi'yi canlandıran, 5.son sezonunda ise Ertuğrul Gazi'nin 65'li yaşlardaki halini oynayan Engin Altan Düzyatan'dan son günlerin en çok konuşulan konusu hakkında beklenen açıklama geldi.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olarak Diriliş Ertuğrul adıyla yayımlanan dizi Burak Özçivit'in başrolünde olmasıyla ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak fırtınalar estirmeye devam ediyor.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A MI GELİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri, Engin Altan Düzyatan'ın ekibe transfer olarak Ertuğrul Gazi rolünü oynaması için sabırsızlık içerisinde bekleyişe koyulurken, ünlü oyuncu yerine Ediz Hun'un dahil olduğunun duyurulması hayallerini suya düşürmüştü. Ve beklenen oldu. Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
"YAŞIM GERÇEKTEN ÇOK YAŞLI OLMAK ZORUNDA"
Oyuncu, "Kuruluş Osman devam etti. Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzdenden şimdi öyle bir tasarrufum yok" açıklamasını yaptı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN: SÜRPRİZLERİM VAR
Engin Altan Düzyatan, yeni sürprizlerle seyircilerin karşısına çıkacağı zamanı beklediğini ifade etti. Oyuncu, Ertuğrul Gazi'nin derinlikli bir karakter olduğundan da bahsetti.
Düzyatan, "Hepimizde olması gereken özellikleri sanki kendisinde barındırmış. Gerçekten her konuda adaletli, oynaması çok da zor değil. Biraz hissetseniz zaten oynayabileceğiniz bir rol. Çünkü iyi bir adam, her yönü ile eşit, adaletli olmaya çalışan birisi. Çok düz bir karakter. Oyuncuyu zorlayacak bir rol değil" dedi.
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan onunla tanıştı! Küçük Ertuğrul Bey'den olay kareler
Bosna Hersek'te yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin hayranı olan 10 yaşındaki Benjamin Prasovic, Ertuğrul Gazi ve arkadaşlarının Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan kabirlerini ziyaret etmenin hayalini kuruyor. İki yıldır diziyi adeta soluksuz takip eden ve her bölümünü kaçırmadan izleyen "Küçük Ertuğrul", dizinin karakterleri gibi evde zırh ve deri kalpak giyiyor, takma saç ve sakal takıyor. Prasovic, okuldan arta kalan vakitlerini ise üzerine "İYİ" yazdığı oyuncak kutusunda bulunan hançer, kılıç ve baltalarla oynayarak ve Türk tarihini yakından araştırarak geçirmekten büyük keyif alıyor.
AA muhabirine "Diriliş Ertuğrul" hayranlığını anlatan Prasovic, diziyi izlemeye babaannesi ve dedesiyle başladığını belirterek, "Evin üst katına oynamaya çıkardım. Sonra diziyi izlemeye başladım. Her geçen gün daha da ilgimi çekti. Sonraları her akşam oyun oynamaya değil, diziyi izlemeye çıktım." dedi.
Dizinin dönemin Müslümanlarını anlatmasının ilgisini çektiğini söyleyen Prasovic, "Dizide İslam için mücadele etmelerini çok sevdim. Daha sonra ben de Türk tarihini araştırmaya başladım. Ertuğrul Gazi ve arkadaşlarının Söğüt'teki kabirlerini ziyaret etmek en büyük hayalim." diye konuştu. Prasovic, dizide sevdiği karakterler öldüğünde üzüntüden ağladığını dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan "Kuruluş Osman" dizisini de yakından takip ettiğini anlattı.
Türkçe öğrenmek istediğini belirten Prasovic, dizide sevdiği karakterlerle bağdaştırdığı oyuncak hançer, kılıç, kalkan ve baltalarla oynamayı çok sevdiğini söyledi.
"Türkiye'ye gitmek oğlumun en büyük hayali"
Anne Belma Terovic Prasovic ise dizinin Bosna Hersek'te yayınlanmaya başlamasıyla oğlunun diziye büyük ilgi duyduğunu belirterek, "Benjamin ana karakter olan Ertuğrul'u o kadar çok sevdi ki onun gibi olmak istedi. Biz de ailesi olarak o döneme ait kıyafet ve oyuncak bulmak için elimizden geleni yaptık." dedi.
İstanbul'a gittiğinde oyuncak ahşap bir balta aldığını anlatan Belma Prasovic, "Birden tüm ilgi alanı Ertuğrul Gazi ve Türk tarihi oldu. Türkiye'ye gitmek oğlumun en büyük hayali. Ertuğrul'un yaşadığı Bilecik'i görmek, orada türbesini ziyaret etmek istiyor." diye konuştu.
Prasovic, oğlunun Türk tarihini yerinde görmek istediğini ifade ederek, Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'e İslam'ı getirdiğini de oğullarına anlattıklarını söyledi. Baba Sead Prasovic de oğullarına deri kalpak yaptıklarını ve Ertuğrul'a benzemesi için takma sakal ve zırh aldıklarını dile getirerek, "Burada Türk bir aile tanıştım. Oğlum için orijinal kalpak sözü aldım. Onun gelmesini bekliyoruz." dedi.
Dizinin otantik ögeler barındırdığını ve ailecek izlemekten büyük keyif aldıklarını belirten Sead Prasovic, "Oğlum diziyle büyüdü diyebilirim. Dizinin tarih bütünlüğü oldukça ilgisini çekti. Ertuğrul'un hareketlerini, karakteristik yapısını kopyaladı diyebilirim." şeklinde konuştu.
Dizinin başrol oyuncusu Düzyatan'la da tanıştı
"Küçük Ertuğrul", Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen dijital sohbetler programına konuk olan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la da tanışma fırsatı buldu.
Canlı yayına "Ertuğrul" kostümüyle katılan Benjamin ile sohbet eden Düzyatan, daha önce Bosna Hersek'e kısa film çekmek için geldiğini söyleyerek, "Küçük Ertuğrul"u sevimli ve tatlı bulduğunu kaydetti.
Düzyatan'ın YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in sorularını yanıtladığı canlı yayın, Bosna Hersek'te ilgiyle takip edildi.