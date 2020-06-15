Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını sevindiren paylaşım! Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi beklenen...

"Türkiye'ye gitmek oğlumun en büyük hayali"

Anne Belma Terovic Prasovic ise dizinin Bosna Hersek'te yayınlanmaya başlamasıyla oğlunun diziye büyük ilgi duyduğunu belirterek, "Benjamin ana karakter olan Ertuğrul'u o kadar çok sevdi ki onun gibi olmak istedi. Biz de ailesi olarak o döneme ait kıyafet ve oyuncak bulmak için elimizden geleni yaptık." dedi.

İstanbul'a gittiğinde oyuncak ahşap bir balta aldığını anlatan Belma Prasovic, "Birden tüm ilgi alanı Ertuğrul Gazi ve Türk tarihi oldu. Türkiye'ye gitmek oğlumun en büyük hayali. Ertuğrul'un yaşadığı Bilecik'i görmek, orada türbesini ziyaret etmek istiyor." diye konuştu.