Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanmak için kırmızı ve mavi takım büyük bir performans gösterdi. Survivor 107. bölüm fragmanı yayınlandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında bu akşam yeni bir dokunulmazlık oyunu daha oynanırken, Haftanın ikinci eleme adayı belli olacak. Dokunulmazlık oyunu sırasında kırmızı takım ve mavi takım arasında oldukça ilginç anlar da yaşanacak. Survivor 14 Haziran fragmanı ve detaylar haberimizin devamında… İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Survivor 14 Haziran Pazar eleme adayı kim oldu?

107. yeni ve son bölümde dokunulmalık oyununun sonucu belli olacak. Bu hafta dokunulmaz oyunun ilk ayağı oynandı. Kırmızı takım 9-3'lük skordan 10-9 yaparak kazandığı oyunda inanılmaz dönüş yapıldı ve mavi takım Aradahan'ı eleme adayı yaptı. İkinci dokunulmazlık oyunu ise bugün oynanıyor.

Sercan daha fazla dayanamıyor

Bu hafta takım kaptanları belli olduktan sonra yapılan takım seçimleri sırasında Nisa'nın Sercan hakkında söylediği söz sosyal medyada olay olmuştu. Dün de yakın arkadaşı Elif'in geçirdiği kaza sonucu çok üzülen Sercan, yeni bölüm fragmanında daha fazla dayanamıyor ve karşı tarafa tepki gösteriyor. Sercan ve Nisa arasındaki atışma sırasında Nisa'nın Sercan'a "zaten kötü insanlarsınız" demesi üzerine, Sercan da "Ben mi kötü insanım, Ne olduysa söyle o zaman konuş bekliyorum" ifadelerini kullanıyor.

Survivor 105. bölüm fragmanında haftanın ikinci eleme adayı kim olacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyunu bir hayli ilginç geçerken oyun 9-4 olduğu sırada Elif'in yaşadığı sakatlık ve ardından da Nisa'nın parkurdan düşmesi bütün dengeleri değiştirdi. Elif ambulansla hastaneye kaldırılırken Nisa ise oyun alanında kaldı. Büyük bir farkla önde gittiği sırada yaşanan olaylardan sonra morali bozulan mavi takım oyunu kaybetti. Mavi takım da haftanın ilk eleme adayı Ardahan oldu.

Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da Elif'in sağlık durumu bakın nasıl

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'ndaki sakatlıklar herkesi korkuttu. Elif'in sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da finale yaklaşırken talihsiz olaylar yaşandı. Çeyrek final mücadelesi verilen Survivor'ın son bölümünde nefesler tutuldu. Survivor'ın son bölümüne ise sakatlıklar damga vurdu.

Elif, Barış Murat Yağcı ile yarışmak için parkurda hızına hız katarken havuza girdiği anda kimse ne olduğunu anlayamadı ve Elif, sudan kafasını çıkardığında durulmasını istedi.

SURVİVOR ELİF SAKATLANDI MI?



Dün akşamki Survivor dokunulmazlık oyununda havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e, Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SURVİVOR ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?



Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:



Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız.





ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?



Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 HAZİRAN KİM KAZANDI?



Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen oyunda kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.



KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9



SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da ilk eleme adayı mavi takım kaptanı ARDAHAN oldu.

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