Reyhan Çağla Bezci kimdir yaşı kaç? Efe Bezci'nin eşi aslen nereli?

EFE BEZCİ REYHAN ÇAĞLA BEZCİ'YE ŞİDDET UYGULADI MI?



Reyhan Çağla Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu. Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi. Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."



GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olayla ilgili bu kez Efe Bezci'nin avukatı açıklama yaptı. Avukat Eray Karınca; Efe Bezci'nin eşine 03.06.2020 tarihinde boşanma davası açtığını belirtti ve 8 Mayıs 2020'de gerçekleştiği iddia edilen darp olayıyla ilgili de şöyle dedi: "Müvekkilimin olay gecesi yaşanan şiddetin faili değil, mağduru olduğunu kanıtlayan darp raporu ceza ve boşanma dava dosyalarına sunulmuştur. Müvekkilim lehine 3 ay süre ile koruma kararı alınmıştır." Avukat Karınca, ayrıca her iki ailenin onur ve saygınlığının korunması amacıyla boşanma davası için gizlilik kararı alındığını açıkladı.