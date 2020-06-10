Reyhan Çağla Bezci kimdir yaşı kaç? Efe Bezci'nin eşi aslen nereli?

İki yıl önce Çırağan Sarayı'nda masallardaki gibi düğün yapan Reyhan Çağla Bezci ile Efe Bezci çiftinden üzen haber geldi. ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci'nin avukatı iddiaları reddetti. Peki Reyhan Çağla Bezci kimdir, aralarında neler yaşandı. Reyhan Çağla Bezci eşi Efe Bezci'den şiddet gördü mü? İşte yaşananlar…
EFE BEZCİ REYHAN ÇAĞLA BEZCİ'YE ŞİDDET UYGULADI MI?
Reyhan Çağla Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu. Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi. Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."
GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olayla ilgili bu kez Efe Bezci'nin avukatı açıklama yaptı. Avukat Eray Karınca; Efe Bezci'nin eşine 03.06.2020 tarihinde boşanma davası açtığını belirtti ve 8 Mayıs 2020'de gerçekleştiği iddia edilen darp olayıyla ilgili de şöyle dedi: "Müvekkilimin olay gecesi yaşanan şiddetin faili değil, mağduru olduğunu kanıtlayan darp raporu ceza ve boşanma dava dosyalarına sunulmuştur. Müvekkilim lehine 3 ay süre ile koruma kararı alınmıştır." Avukat Karınca, ayrıca her iki ailenin onur ve saygınlığının korunması amacıyla boşanma davası için gizlilik kararı alındığını açıkladı.
EFE BEZCİ KİMDİR?
ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci, 1990 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Büyük Kolej'de, liseyi Fatoş Abla Koleji'nde birincilik ile tamamladıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne girdi. 2013 yılı Haziran ayında mezun oldu.
New York' da 3,5 ay süre ile mimarlık staj eğitimi göre Ege Beczi, TOBB ETÜ Üniversitesi'ne baglı Ekonomi ve Genç Girişimciler Topluluğu'na 3 dönem boyunca seçim ile başkanlık yaptı.
Üniversite eğitiminin 3. sınıfında Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGIAD 21 yasında en genç üyesi olarak bir ilke imza atan Beczi, 22 yasında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen aktif olarak görevine devam etmektedir.
Ali Efe Bezci, Besa Grup bünyesinde 4 ayrı sektörde faaliyet gösteren şirketlerinde; Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.
Efe Bezci, 2018 yılında KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Baykam ile Noter Handan Baykam'ın kızı KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ile nikah masasına oturdu.