HANGİ ÖDÜL OYUNLARINDA YASİN'E CEZA VERİLDİ?

Acun Ilıcalı, bundan sonra oynanacak 3 ödül oyununda Yasin'e ceza verildiğini açıkladı. Yasin'e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı.