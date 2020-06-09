Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır. 2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır