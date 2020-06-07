Survivor 2020'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte heyecan ve rekabet arttı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. 7 Haziran 2020 pazar akşamı 100. bölümü ile ekrana gelen Survivor yarışmasında ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kim kazandı sorusu izleyenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki 7 Haziran Survivor 2020 100. bölüm ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de